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Ситуация в зоне ООС обострилась – боевики на Востоке Украины пошли в наступление. Утром 18 февраля они атаковали Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Почему это важно: Это очередное нарушение Минских договоренностей стороной противника. Более того, обстрелы велись с запрещенного оружия, в частности, минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, эксперты называют эти боевые действия одними из самых широкомасштабных за последние два года.

Детали: По состоянию на 10.30 бой был завершен. С украинской стороны один погибший, трое раненых и двое контуженных. Со стороны противника – четверо погибших и шестеро раненых.

При этом в штабе ООС отмечают – контроль над украинскими позициями полностью сохранен.

В 10.00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать погибших и раненых.

Что говорят во власти: Владимир Зеленский считает обострение на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться неустанными шагами.

В МИД призывают международных партнеров осудить действия боевиков, а Совет безопасности ООН вечером 18 февраля проведет заседание по Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убеждает – ситуация остается под контролем, ведь устав ООН позволяет Украине адекватно отвечать на атаки боевиков.

Мотивы: Боевики могли по нескольким причинам начать новую атаку на украинскую сторону. Во-первых, сегодня пятая годовщина выхода украинских войск из Дебальцево.

– Всегда РФ как правопреемник СССР настроена какими-то действиями отмечать подобные даты. Они хотели занять, по возможности, какие-то территории и показать, что наши Вооруженные силы не в состоянии дать адекватный ответ. Получилось с точностью наоборот, – говорит военный эксперт Олег Стариков.

Во-вторых, это может быть реакцией на позицию Украины, которую Владимир Зеленский озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности относительно совместного контроля границы.

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– Допуск кого бы ни было на государственную границу Украины и России для РФ недопустим – там сразу официально зафиксируют присутствие Вооруженных сил РФ на нашей территории, – объясняет военный эксперт Олег Жданов.

При чем тут разведение: Бои проходили вблизи Золотого, где недавно состоялось разведение сил. Напомним, обе стороны должны были зеркально отойти от линии разграничения на 1 км, отвести технику и разминировать территорию.

В то же время начальник Генштабу Руслан Хомчак отмечает – с момента разведения не было никаких провокации на участке Золотого.

Ясно одно – в результате провокации ВСУ не будет возвращаться на свои прежние позиции, которые занимали до разведения. Военный эксперт Олег Жданов убежден – зеркального разведения не было, ведь боевики заняли наши позиции.

– Для того, чтобы вернуться нужно открывать огонь и отвоевывать позиции. А если мы начнем стрелять и продвигаться вперед, это будет расценено, как преднамеренный срыв Минских договоренностей.

Кроме того военный эксперт Олег Стариков уверяет – для того, чтобы подобные случаи не повторялись, Украина должна продолжать разведение, но уже не на мелких участках, а секторами – по Донецкому и Луганскому фронтам.

– Сейчас главное – идти на секторальное разведение – это будет решающий шаг по урегулированию ситуации. Если будет разведение на 10-15 км, а на территорию зайдут войска, которые не имеют на это права, это будет расцениваться как агрессия, а они будут уничтожены.

Что дальше: В том, что делать дальше, мнения экспертов расходятся. Олег Стариков убежден – мы должны выполнять договоренности, которые были достигнуты на парижской встрече, а также проработать дорожную карту мира.

– Политически президент Зеленский настроен решить вопросы войны и мира до осени. В ближайшее время начнет действовать платформа примирения и единства с Донбассом, будут решаться вопросы, связанные с гуманитарной составляющей, бюджетированием.

Олег Жданов, со своей стороны, уверен, что единственный способ сдвинуться с мертвой точки – официально признать другую сторону конфликта и факт войны.

Что было до этого: Боевики и раньше пытались обострить ситуацию. Последний раз это произошло накануне заседания ТКГ в Минске 12 февраля.

В то же время украинская разведка вечером 18 февраля сообщила, что к передовым подразделениям противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, а на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения.

Лилия Ященко