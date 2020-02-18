Обострение на Донбассе: журналистов не пускают на передовую

В районе Золотого с 05.00 утра продолжается ожесточенный бой – наемники России и боевики применяют запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, в частности артиллерию калибра 152 мм, минометы – 120 мм.

Журналистов на передовую не пускают. На пропускном пункте их просят вернуться в безопасную зону и покинуть территорию боевых действий.

– Я не на передовой, нам запретили там работать – для журналистов закрыли доступ, – отметила журналист Фактов Татьяна Наконечная.

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Зато так называемая власть ЛНР запустила в сеть фейк о том, что украинская сторона задействовала журналистов с телеканалов ICTV, 1 + 1 и 5 канала для съемки видеоматериалов с целью подготовить сюжеты и обвинить оккупантов в нарушении режима тишины.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.