20 боксов на 65 мест: в Одессе готовы лечить больных коронавирусом

В Одессе заявили о готовности принимать и лечить больных коронавирусом.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил, что уже утверждены меры предосторожности и план действий, чтобы не допустить проникновения коронавируса в регион.

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Главным медицинским учреждением будет инфекционная больница Одессы. Медики уже подготовили 20 боксов на 65 мест.

– В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги, – сообщил Максим Куцый.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что в Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом, в Одесской области уже готовы оказать медицинскую помощь.

К слову, для эвакуации украинских граждан из Уханя вылетел самолет авиакомпании SkyUp.

Источник: Maksymkutsyi