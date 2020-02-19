В пораженный коронавирусом Ухань вылетел самолет для эвакуации украинцев

Самолет авиакомпании SkyUp в 3.01 вылетел из аэропорта Борисполь в Ухань для эвакуации украинских граждан.
Это подтверждают данные системы мониторинга авиаперелетов flightradar.
Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8.00. Этот борт заберет украинцев и граждан еще десяти стран из-за вспышки коронавируса в Китае.
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Пока неизвестно, где именно прибывшие из Китая украинцы проведут 14-дневный карантин. Для размещения рассматривают порядка 12 объектов.
Напомним, на добровольный карантин на фоне распространения нового типа коронавируса могут отправить около 100 человек.
Источник: flightradar
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