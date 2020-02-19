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Факты / Украина

В пораженный коронавирусом Ухань вылетел самолет для эвакуации украинцев

Самолет авиакомпании SkyUp в 3.01 вылетел из аэропорта Борисполь в Ухань для эвакуации украинских граждан.

Это подтверждают данные системы мониторинга авиаперелетов flightradar.

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8.00. Этот борт заберет украинцев и граждан еще десяти стран из-за вспышки коронавируса в Китае.

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Пока неизвестно, где именно прибывшие из Китая украинцы проведут 14-дневный карантин. Для размещения рассматривают порядка 12 объектов.

До враженого коронавірусом Уханя вилетів літак для евакуації українців

Напомним, на добровольный карантин на фоне распространения нового типа коронавируса могут отправить около 100 человек.

Источник: flightradar

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