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Факты / Украина

Эвакуация украинцев из Уханя: информации о прибытии самолета во Львов нет

Пока местные власти Львова не располагают информацией о том, что самолет с эвакуированными из Уханя украинцами прибудет в аэропорт города.

По словам главы Львовской облгосадминистрации Ивана Собко, все украинцы, которые прибудут из Китая, здоровы.

– По состоянию на 13.45 у нас нет информации или распорядительных документов, в которых бы говорилось о том, что в Винниковском госпитале поселят украинцев, эвакуированных из Китая, – сказал Собко во время брифинга.

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Он добавил, что аэропорт Львов лишь должен быть готов к тому, чтобы принять самолет из Китая.

Известно, что 19 февраля Львовская ОГА объявила о проведении учений касательно готовности больниц к госпитализации больных новым типом коронавируса.

Напомним, все украинцы, которых эвакуируют из китайского города Ухань, прибыли в международный аэропорт города и проходят регистрацию на рейс.

Источник: Львовская ОГА

Фото: Dreamstime

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