Эвакуация из Китая: украинцы прибыли в аэропорт Уханя и регистрируются на рейс

Все украинцы и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину 19 февраля, уже приехали в Международный аэропорт Уханя и регистрируются на спецрейс авиакомпании SkyUp.

До аэропорта людей доставили доставили автобусами.

– Во исполнение решения правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, – отметили в диппредставительстве.

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В эвакуационном списке 48 украинцев и 29 иностранцев.

На сайте посольства также размещено видео из аэропорта Уханя.



Напомним, самолет вылетел в 3.01 из аэропорта Борисполь в Ухань для эвакуации украинцев. Вернется лайнер в Украину 20 февраля приблизительно в 8.00.

Охрану помещения, в котором будут находиться эвакуированные граждане, усилят. Карантин продлится 14 дней.

Источник: Посольство Украины в Китае