PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости

Эвакуация из Китая: украинцы прибыли в аэропорт Уханя и регистрируются на рейс

Все украинцы и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину 19 февраля, уже приехали в Международный аэропорт Уханя и регистрируются на спецрейс авиакомпании SkyUp.

До аэропорта людей доставили доставили автобусами.

– Во исполнение решения правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, – отметили в диппредставительстве.

ЧитайтеНе карантин. Что такое обсервация и куда поместят эвакуированных из Китая

В эвакуационном списке 48 украинцев и 29 иностранцев.

На сайте посольства также размещено видео из аэропорта Уханя.

Напомним, самолет вылетел в 3.01 из аэропорта Борисполь в Ухань для эвакуации украинцев. Вернется лайнер в Украину 20 февраля приблизительно в 8.00.

Охрану помещения, в котором будут находиться эвакуированные граждане, усилят. Карантин продлится 14 дней.

Источник: Посольство Украины в Китае

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка