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Факты / Украина

Гончарук объяснил, почему будут охранять объект для карантина

Охрана объекта, в котором будут находиться на карантине эвакуированные из Китая украинцы, будет достаточной для обеспечения выполнения нескольких целей.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.

– Объект, конечно, обеспечат охраной достаточной для того, чтобы не допустить возможного распространения коронавируса с одной стороны. С другой – чтобы по отношению к людям (Которые находятся на карантине – Ред.) не принимали никаких провокаций, – сказал премьер-министр.

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Гончарук в очередной раз сообщил о том, что все граждане Украины, которых эвакуируют из Китая, здоровы. Поэтому к карантину нужно относиться более сдержанно.

Он не уточнил информацию о том, сколько колец охраны планируется создать вблизи указанного объекта.

Ранее появилось сообщение о том, что для охраны помещения, в котором будут находиться эвакуированные из Китая украинцы, создадут двойное кольцо.

Источник: КабМін

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