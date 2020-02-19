Хотят ли русские войны: Кислица на Совбезе ООН обратился к РФ стихом Евтушенко

На заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, созванного по инициативе РФ после эскалации на Донбассе, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, завершая выступление, зачитал постпреду РФ Василию Небензю стихотворение Евгения Евтушенко Хотят ли русские войны.

Украинский дипломат специально перешел на русский язык, чтобы его услышали также россияне, которым небезразличны настоящее и будущее их страны.

– Я тут подумал, что ответом на вопрос “Хотят ли русские войны?” в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники. Того Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но не из умов, – отметил Кислица.

Он также добавил, что в России сейчас набирает обороты прославление Сталина.

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– Когда его имя обеляется, когда растут, как грибы, памятники этому диктатору и убийце, я хочу закончить свое выступление вопросом к российскому представителю: Так хотят ли русские войны? – подытожил представитель Украины.

Он также высказал убеждение, что нормандские договоренности, достигнутые в Париже в декабре, приблизят урегулирование конфликта на Донбассе.

– Полное и всеобъемлющее прекращение огня, а также круглосуточный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории, также будут способствовать восстановлению мира, – сказал Кислица.

Напомним, во время заседания Совета безопасности ООН исполняющая обязанности заместителя постоянного представителя США Шерит Норман Шале осудила нападение боевиков на ВСУ 18 февраля.

Источник: Постійне представництво України при ООН

Фото: Постійне представництво України при ООН