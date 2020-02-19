Кондратюк инициирует заседание Рады к годовщине Революции достоинства

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает провести внеочередное пленарное заседание парламента, на котором заслушать отчет о расследовании преступлений против участников Революции достоинства в 2013-2014 годах.

– Я поддерживаю внеочередное, отдельное заседание Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление о шестой годовщине Революции достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против Майдана, – сказала Кондратюк.

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О том, как начиналась Революция Достоинства, подробнее можно прочитать в нашем материале.