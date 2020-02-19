Крымского журналиста Семену встретили в Киеве

Крымский журналист Николай Семена, которого незаконно осудила оккупационная власть полуострова, утром 19 февраля поездом прибыл на столичный вокзал.

– Только что по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского работники Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену, – сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, крымского журналиста ждет лечение и реабилитация на базе Государственного научного учреждения Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, то есть в Феофании.

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Денисова также заверила, что после лечения он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме.

Накануне стало известно, что Николай Семена, который 22 сентября 2017 года незаконно осужден оккупационными властями, находится на контролируемой правительством Украины территории.

Фото: Людмила Денісова