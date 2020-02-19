PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют на 19 февраля: гривна не изменилась к доллару

Нацбанк Украины не изменил курс гривны к доллару.

На 19 февраля он составляет 24,44 грн за $1.

При этом европейская валюта подешевела на несколько копеек и составляет 26,43 грн за €1.

Читайте: Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

Курс валют от НБУ на 19 февраля:

  • $1 – 24,4431 грн;
  • €1 – 26,4291 грн;
  • один польский злотый – 6,18;
  • 10 российских рублей – 3,83 грн.

Ранее аналитики дали прогноз курса гривны на февраль 2020 в диапазоне 24,5-25,5 грн за доллар.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка