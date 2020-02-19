Наемники России 22 раза обстреляли позиции ВСУ

18 февраля в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружений танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

– Один военнослужащий ООС погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое – боевое поражения, – сообщили в штабе.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов.

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С началом эпохи российские оккупационные войска выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм вблизи Лебединского, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.