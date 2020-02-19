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Факты / Украина

Пытались сорвать разведение сил – Загороднюк об атаке боевиков

Атака боевиков 18 февраля на позиции ВСУ на Донбассе могла быть попыткой сорвать дальнейшее разведение войск в регионе.

Такое мнение высказал министр обороны Андрей Загороднюк. Он добавил, что Украина никогда не доверяла пророссийским боевикам.

– Когда идет война, вы не можете доверять противнику. Поэтому все разведения не имеют к доверию никакого отношения. Касательно разведения, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и тогда примем решение. Но те участки, которые подготовлены, они безопасны для нас, – сказал Загороднюк.

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Пока нет окончательной договоренности по участкам для проведения следующего разведения сил.

По словам министра обороны, все обстрелы боевиков происходили вне зон разведения.

К слову, в НАТО заявили, что наступление пророссийских оккупантов на Донбассе подрывает усилия по мирному урегулированию.

Источник: Укринформ

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