Предприятия, загрязняющие окружающую среду, будут останавливать – решение Кабмина

На заседании правительства приняли законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Вводим интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение.

Интегрированное разрешение – это перечень требований к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду.

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По словам Гончарука, предприятия должны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения.

– Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения, – объясняет премьер.

Введение этого разрешения будет способствовать модернизации производства и внедрению новых лучших доступных технологий. А также приведет к уменьшению промышленного загрязнения, улучшению состояния окружающей среды и здоровья людей.

Ранее мы писали о том, что среди европейских стран Украина занимает четвертое место по количеству смертей из-за экологии.

Источник: Алексей Гончарук