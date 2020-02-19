Политзаключенный Кремля Стогний вернулся в Киев

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть Крыма незаконно задержала в ноябре 2016 года как “украинского диверсанта”, вернулся в Киев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что годы содержания политзаключенного в невыносимых условиях сильно сказались на состоянии его здоровья.

Алексей Стогнию проведут медицинское обследование и окажут необходимую медицинскую помощь.

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Людмила Денисова также напомнила, что 115 граждан Украины до сих пор незаконно удерживаются Россией.

Напомним, ранее в Киев вернулся Николай Семена – крымский журналист, которого незаконно осудила оккупационная власть Крыма.

Фото: Крымская правозащитная группа