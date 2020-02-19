PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Политзаключенный Кремля Стогний вернулся в Киев

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть Крыма незаконно задержала в ноябре 2016 года как “украинского диверсанта”, вернулся в Киев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что годы содержания политзаключенного в невыносимых условиях сильно сказались на состоянии его здоровья.

Алексей Стогнию проведут медицинское обследование и окажут необходимую медицинскую помощь.

Читайте: ФСБ задержала в Крыму участника добровольческого батальона

Людмила Денисова также напомнила, что 115 граждан Украины до сих пор незаконно удерживаются Россией.

Напомним, ранее в Киев вернулся Николай Семена – крымский журналист, которого незаконно осудила оккупационная власть Крыма.

Фото: Крымская правозащитная группа

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка