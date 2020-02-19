Силы ООС не потеряли позиций после наступления боевиков – Загороднюк

Подразделения Объединенных сил не потеряли своих позиций после атаки боевиков 18 февраля.

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинской армии лишь на некоторое время пришлось оставить один из наблюдательных постов из-за массированных обстрелов врага.

– При этом ни одна из боевых позиций потеряна не была, – подчеркнул он.

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Загороднюк добавил, что будущую атаку боевиков выдало скопление вражеской техники, что позволило силам ООС подготовиться, чтобы дать отпор врагу.

Как сообщалось, около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.