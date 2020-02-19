В Украине создали Единую комиссию по вопросам политзаключенных

Кабинет министров создал Единую комиссию по вопросам политзаключенных, содержащихся в России.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься Единственная комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две.

По его словам, работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена.

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Комиссия также поможет эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.

Ранее Вадим Пристайко сообщил, что договоренность об очередном обмене удерживаемыми лицами на Донбассе можно будет заключить в течение месяца или двух.

Источник: Алексей Гончарук