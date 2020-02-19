Какой триммер лучше — бензиновый или электрический?

Электрические и бензиновые мотокосы обладают своими преимуществами и достоинствами, которые нужно учитывать при выборе.

Ручные косы сегодня используются все реже. В домашнем хозяйстве их практически не используют, так как на смену им пришло новое оборудование — триммеры. Триммеры бывают электрические и бензиновые. Каждая категория обладает своими особенностями, в которых нужно разбираться, чтобы подобрать для себя подходящее оборудование.

Для начала стоит определиться с терминологией. Есть некоторое расхождение касательно того, что называть триммером, а что — мотокосой. Утверждение, что триммер работает на электричестве, а мотокоса использует ДВС, не совсем верно. На самом деле триммер для травы можно назвать обоими вариантами.

А слово мотокоса выступает как синоним, обозначающий то же самое оборудование. Далее в статье будет использоваться именно этот принцип.

Особенности электрического триммера

Современные триммеры, потребляющие электроэнергию, имеют много положительных качеств:

Электротриммеры хорошо подходят для использования в частном секторе или на дачном участке. Они способны быстро убирать мелкую траву небольшой толщины. Если нужно подровнять небольшой газон, то электрический вариант мотокосы — то, что надо.

Вес электротриммеров меньше чем у бензиновых аналогов. Это делает их использование более легким. Например, ними без проблем смогут пользоваться люди в возрасте.

Конструкция электрических триммеров позволяет им работать, не издавая много шума. Вместе с отсутствием выхлопов это дает значительное преимущество перед бензиновыми вариантами при использовании в спальных районах.

Еще один плюс электрического триммера — цена. Она будет в среднем ниже чем у бензиновой косы.

Не обошлось и без нескольких минусов:

Электрические триммеры нежелательно использовать в сырую погоду, особенно в дождь.

Если учесть, что такая коса не может работать без подключения к сети или генератору, ее мобильность оказывается под вопросом.

Преимущества и недостатки бензиновых триммеров

Теперь рассмотрим бензиновые триммеры, выделив их основные качества. Среди преимуществ здесь можно отметить такие:

Бензиновое оборудование часто обладает большей мощностью, чем электрическое. Такие мотокосы способны срезать не только траву, но и сухостой, кустарник, молодые деревца.

Бензотриммер мобилен, так как не привязывается к сети. Его можно использовать практически где угодно.

Есть и некоторые отрицательные моменты:

Бензотриммер создает больше шума, а его использование связано с выхлопами. Это может накладывать некоторые ограничения на использование в жилых кварталах.

Цена такой косы будет выше чем у электрической. Это связано с более высокой мощностью. Весить оборудование тоже будет больше.

Бензиновый триммер немного сложнее обслуживать — в него нужно самостоятельно заливать топливо.

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Что касается конструкции бензотриммеров, она может включать двухтактный или четырехтактный двигатель. Двухтактный мотор проще, в него сразу заливают масло и бензин, смешивая их в определенной пропорции. Четырехтактные двигатели работают тише, масло и топливо в них заливаются отдельно.

Перед тем, как покупать триммер, нужно понять, сколько работы ему придется выполнять. Если речь идет об уходе за небольшой лужайкой, то электрической косы вполне хватит. Она справится со своей задачей, а вы не потратите много денег на покупку.

А вот работать с большим участком, на котором растут различные растения, лучше с помощью бензинового триммера с мощностью не менее 1000 Вт. Чтобы заготавливать на зиму сено, придется купить именно вариант с двигателем внутреннего сгорания.

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