Зарплаты в селах до 2024 года вырастут до средних по стране – Милованов

Министерство финансов до 2024 года планирует выровнять уровень заработной платы в сельской местности до уровня средней зарплаты по стране.

– Украинские села должны быть богатыми! Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85% до 100%, – сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

По его словам, до 2024 года для жителей села будет больше возможностей для развития через:

привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство;

увеличение перечня программ государственной поддержки;

создание специального фонда;

бизнес-инкубаторы для 5 тыс. участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;

новые механизмы для кооперации;

поддержку производителей органической продукции;

меры ОТО для повышения комфорта жителей.

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Кроме того, в течение ближайших пяти лет правительство планирует создать 200 тыс. новых рабочих мест на селе.

Поэтому, по мнению Тимофея Милованова, для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей.

Ранее в Кабмине сделали прогноз, что реальная зарплата в 2020 году вырастет на 8-9%.