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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 19 февраля (ОНЛАЙН)

Во время заседания 19 февраля депутаты в первом чтении рассмотрят закон о вопросах гражданства.

Также на рассмотрение зарегистрированы законопроекты относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

Во втором чтении нардепы планируют рассмотреть закон по ускорению дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.

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На повестке дня у депутатов также рассмотрение ряда вопросов ратификации. Это касается рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания и рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и обороны Украины.


 

Ранее Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады.

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