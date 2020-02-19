Во время заседания 19 февраля депутаты в первом чтении рассмотрят закон о вопросах гражданства.

Также на рассмотрение зарегистрированы законопроекты относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

Во втором чтении нардепы планируют рассмотреть закон по ускорению дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.

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На повестке дня у депутатов также рассмотрение ряда вопросов ратификации. Это касается рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания и рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и обороны Украины.





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