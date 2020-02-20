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Факты / Украина

Боевики обстреляли кладбище в Попасной

В результате обстрела запрещенным минскими соглашениями оружием вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная повреждено более 10 могил на городском кладбище.

По данным украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была применена ствольная артиллерия калибра 122 мм.

– Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации к общепринятым нормам морали, – говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК обратилась к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обстрелами в Донбассе.

Источник: Штаб ООС

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