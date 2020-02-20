Тело военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 18 февраля во время обстрелов в районе Золотого, вернули с временно оккупированных территорий.
22-летний гранатометчик Максим Хитайлов служил в 72-й Отдельной механизированной бригаде.
– Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту погребения и проведению мероприятий по увековечению памяти павшего украинского героя, – сообщили на официальной странице ООС.
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Также домой вернут останки тела военного Тимощука Сергея, который погиб во время выполнения боевого задания еще в 2014 году.
Напомним, 18 февраля со стороны боевиков состоялось наступление на украинские позиции на Донбассе в районе Золотого. В результате боев погиб военный Максим Хитайлов, еще четверо солдат были ранены.