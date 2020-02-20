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Факты / Украина

Для Гааги: на Донбассе нашли боеприпас, который стоит на вооружении РФ

В зоне проведения Операции объединенных сил задокументировали еще один факт поставки Российской Федерацией вооружения боевикам, которые находятся в ОРДЛО.

При разминировании обнаружили военное средство поражения, которое находится исключительно на вооружении российской армии.

– Во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе Станицы Луганской обнаружено военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении ВСУ, – сообщили в штабе ООС.

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Вещественные доказательства приобщили к уголовному производству по ч. 2 ст. 437 (Ведение агрессивной войны) и ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

  • ООС
  • Російський боєприпас
  • ООС
  • Російський боєприпас
Для Гааги: на Донбассе нашли боеприпас, который стоит на вооружении РФ / 2 фотографии

Следствие считает, что соответствующие средства поражения применяют пророссийские боевики в Луганской области для осуществления военной агрессии против ВСУ.

К слову, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что после наступления боевиков 18 февраля силы ООС не потеряли своих позиций.

Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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