PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар укрепляется: курс валют на 20 февраля

Нацбанк укрепил курс доллара, согласно которому доллар и евро подорожали.

Доллар США подорожал на 8 копеек и стоит 24,52 грн.

Евро подорожал на 6 копеек и его стоимость составляет 26,48 грн.

Читайте: Каким будет курс доллара в феврале: прогноз аналитиков

Курс валют на 20.02.2020 от НБУ:

  • $1 – 24,52 грн;
  • €1 – 26,48 грн;
  • 1 злотый – 6,1983 грн;
  • 10 российских рублей – 3,8589 грн.

К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка