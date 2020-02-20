На трассе Полтава-Александрия полиция ограничела движение транспорта из-за протестов по поводу приезда эвакуированных граждан из Уханя (Китай) в Новые Санжары.
– В настоящее время движение транспорта по трассе Полтава-Александрия временно ограничен, – отметили в пресс-службе патрульной полиции Полтавской области.
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Эту информацию подтвердили в Нацполиции в Полтавской области, а именно, что движение ограничили из-за агрессивных людей, которые отказались выполнять требования полицейских. В результате чего возникли столкновения.
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