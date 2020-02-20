В аэропорту Харькова пограничники оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая.

– В Международном аэропорту города Харьков работники Госпогранслужбы обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая.

В Госпогранслужбе отметили, что на борту самолета, кроме, 22 человек – членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетело 72 пассажира.

– Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).































Эвакуированные украинцы и иностранцы сошли с борта в Харькове / 8 фотографий

Информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.

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У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев.

– Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта, – добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, в 11.50 в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Уханя. Из Харькова пассажиров рейса транспортируют в санаторий на Полтавщине.

Фото: Госпогранслужба