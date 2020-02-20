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Факты / Украина / Общество

Эвакуированные из Уханя пройдут погранконтроль у трапа самолета – Гончарук

Эвакуированные из Уханя граждане Украины и других государств пройдут паспортный и таможенный контроль непосредственно у трапа самолета.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

– Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт Харьков. Там будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта.

Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета, – написал Гончарук.

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Премьер подчеркнул, что эвакуация прошла успешно, а все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики, никаких симптомов острых респираторных инфекций у них нет.

– Далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, – рассказал Гончарук, подчеркнув, что никакой угрозы для находящихся там и окружающих объектов нет.

Напомним, самолет с эвакуированными из Уханя вылетел из Борисполя в Харьков.

Источник: Алексей Гончарук 

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