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Факты / Украина / Общество

Инфицированные коронавирусом украинцы с лайнера Diamond Princess выздоровели

Два гражданина Украины, члены экипажа лайнера Diamond Princess, выздоровели после инфицирования коронавирусом.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации из фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.

– По статистике, среди 15% людей, которые выздоровели, есть двое украинцев, – сообщил Радуцкий во время общения с журналистами в Верховной Раде.

 

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Напомним, 20 января круизный лайнер Diamond Princess отправился в двунедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля, однако у одного из пассажиров обнаружили подозрение на коронавирус.

Во время проверки пассажиров количество инфицированных возросло.На борту судна находится 25 граждан Украины.

Недавно Факты ICTV сообщали, какова ситуация с украинцами на лайнере Diamond Princess.

Фото: Слуга Народа

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