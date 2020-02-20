В связи с ситуацией в Новых Санжарах состоялся брифинг представителей Министерства здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что Украина не оставила своих граждан в беде. Он напомнил, что были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев.

Они будут размещены в обсерваторе для временной изоляции. Все эвакуированные абсолютно здоровы, прошли медицинское обследование китайскими и украинскими медиками. Трем украинцам, которых не пустили на борт из-за высокой температуры, пока проводят медицинское обследование в Китае.

Виктор Ляшко отметил, что дополнительно в санатории будут находиться два врача и медсестра. Это квалифицированная бригада из заведения медицины катастроф. Они дважды в день будут проводить медико-санитарные наблюдения каждого эвакуированного. В случае появления симптомов вируса медики вызовут бригаду экстренной медицинской помощи, которая транспортирует больного в больницу в Полтаве или Харькове.

Питание эвакуированных обеспечат с помощью кейтеринга. В обсерватор три раза в день будут привозить еду в индивидуальных боксах. Ее будут разносить стюардессы, которые были на борту самолета во время эвакуации. Чтобы исключить любую возможность передачи вируса, сточные воды планируют обеззараживать в резервуаре.

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Виктор Ляшко также объяснил, почему невозможно было эвакуировать всех в обычную больницу:

– Если мы эвакуируем 100 здоровых лиц для изоляции в больницу, когда в стране повышенный сезон эпидемической заболеваемости гриппом, то ограничим в доступе к помощи украинцев, которые в ней нуждаются. Поскольку нужно будет привлечь медперсонал, занять места и боксированное отделения.

Он также объяснил, что для обсервации выбрали санаторий в Новых Санжарах, поскольку это заведение государственного уровня, который можно было быстро освободить. Кроме того, он расположен не в центре города, имеет отдельный выезд, хорошее транспортное сообщение, недалеко от Харькова и Полтавы.

Напомним, ранее глава Полтавской области Олег Синегубов обратился к гражданам из-за протестов в Новых Санжарах. Местные жители против того, чтобы эвакуированных из Китая украинцев размещали на обсервацию в местном санатории.