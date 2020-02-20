Колонна с эвакуированными гражданами Украины и других государств их Уханя (Китай) выехала из аэропорта в Харькове.

По состоянию на 13.50, автобусы с украинцами направились в Новые Санжары в Полтавской области.

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Там находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, в том числе граждане Испании, Аргентины, Норвегии, Черногории, Израиля и других.

Ранее Факты ICTV писали, что для обеспечения конструктивного диалога между жителями и правоохранительными органами в Новых Санжарах выехали три народных депутата.

В Полтавскую область выехал депутат-мажоритарщик Константин Касай. Он представляет округ, в который входят Новые Санжары.

Также выехала Татьяна Циба (комитет по вопросам свободы слова) и Максим Перебийнис (комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинской страхования).