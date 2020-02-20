Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля.

Этим праздником завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Пасха символизирует воскресение Иисуса Христа, который погиб, чтобы спасти человечество от больших бед.

Пасха является так называемым переходным праздником, а потому и отмечают ее ежегодно в другой день, однако только в пределах с 4 апреля до 8 мая.

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От того, когда будет отмечаться Пасха также зависят такие церковные праздники, как Вознесение Христа и Троица.

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