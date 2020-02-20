20 февраля из китайского города Ухань эвакуировали украинцев, у которых не было симптомов ОРВИ.

Для поселения эвакуированных украинцев в обсерваторе и их содержание из резервного фонда бюджета выделены средства.

Письменное согласие на пребывание в условиях обсервации в течение не менее 14-ти дней – одно из условий эвакуации из Уханя.

Однако эксперты уверены, что вероятность вспышки эпидемии коронавируса в Украине даже после прилета рейса с эвакуированными из Уханя будет оставаться мизерной.

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По словам специалистов, ситуация с коронавирусом Covid-19 зависит от того, удастся ли ученым найти вакцину и остановить эпидемию, чтобы она не распространялась на другие страны Азии, куда туристы из Украины не прекратили летать.

Предложения разместить эвакуированных украинцев в тех или иных заведениях в различных областях Украины привели к протестам местных жителей. Люди начали перекрывать дороги, устанавливать блокпосты и приносить шины.

Врачи отмечают, что худшими врагами для человечества является не столько коронавирус, как невежество и паника.

Динамика заболеваемости на коронавирус Covid-19 показывает, что ежедневное количество тех, кто выздоровел, почти сравнялись с числом заболевших.

К слову, Минздрав опроверг фейк о заболевании коронавирусом в Украине.