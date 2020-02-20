Самолет, который эвакуирует украинцев и иностранцев из Уханя, не смог сесть в Харькове вероятно из-за сильного тумана.

Как свидетельствуют данные с сайта Flightradar24, самолет сделал более 25 кругов над Харьковской областью.







Самолет с эвакуированными из Уханя не смог сесть в Харькове из-за густого тумана / 2 фотографии

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Скорее всего он не смог сесть из-за густого тумана.

В аэропорту Харькова дежурят медики в защитных костюмах, бригады скорой и автобусы.

В то же время председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что аэропорт Харькова должен был быть только транзитом для транспортировки украинцев.

Ранее Факты ICTV писали о том, что самолет из Уханя изменил курс из Харькова на Киев.