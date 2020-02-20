PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Самолет с эвакуированными из Уханя не смог сесть в Харькове из-за густого тумана

Самолет, который эвакуирует украинцев и иностранцев из Уханя, не смог сесть в Харькове вероятно из-за сильного тумана.

Как свидетельствуют данные с сайта Flightradar24, самолет сделал более 25 кругов над Харьковской областью.

  • літак з Китаю
  • евакуація українців з китаю
  • літак з Китаю
  • евакуація українців з китаю
Самолет с эвакуированными из Уханя не смог сесть в Харькове из-за густого тумана / 2 фотографии

Читайте: 7 автобусов и 33 спасателя: как будут транспортировать эвакуированных украинцев

Скорее всего он не смог сесть из-за густого тумана.

В аэропорту Харькова дежурят медики в защитных костюмах, бригады скорой и автобусы.

В то же время председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что аэропорт Харькова должен был быть только транзитом для транспортировки украинцев.

Ранее Факты ICTV писали о том, что самолет из Уханя изменил курс из Харькова на Киев.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка