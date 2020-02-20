Место приземления спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР украинцами и иностранцами не афишируют из-за некоторых политических сил.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.

– Почитайте прессу и вы поймете, почему не сообщается. Некоторые политические силы решили на человеческой беде поднять хайп, все эти вещи. Поэтому и не сообщается, – сказал Радуцкий.

Он добавил, что в Украине некоторые политические силы разделяют украинцев на правильных и неправильных.

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К слову, сегодня в Украину прилетят эвакуированные из китайского города Ухань. Ляшко рассказал, что их будут содержать в изоляции в течение 14 дней.