Минздрав опроверг фейк о заболевании коронавирусом в Украине

Некоторые учреждения получили письма с якобы электронной почты Минздрава с информацией о пяти случаях заболевания новым типом коронавируса на территории Украины.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, указанная информация является ложной.

– Сегодня, 20 февраля, злоумышленниками распространяется ложная информация о якобы лабораторно подтвержденных случаях коронавируса Covid-19 в Украине. Эта информация не соответствует действительности и является откровенным фейком и спланированной провокацией, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

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В Минздраве напомнили, что подобные провокации популяризируют общество, а также несут угрозу национальной безопасности.

Министерство призвало граждан соблюдать спокойствие и проверять информацию, которую они получают.

К слову, врачи проведут полную медицинскую проверку эвакуированных из Китая граждан перед тем, как их отправят в медицинское учреждение в Новых Санжарах.