Полтавский облсовет проведет внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах

На 21 февраля на 10.00 запланирована внеочередная сессия Полтавского областного совета. Ее решили созвать из-за ситуации в Новых Санжарах, где в медицинском учреждении будут проходить карантин эвакуированные из Китая граждане.
Об этом в Facebook сообщил председатель Полтавского областного совета Александр Биленький.
– Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины. Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей, – сообщил Биленький.
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В Новых Санжарах начались протесты из-за решения разместить эвакуированных из Уханя граждан в одном из медицинских учреждений поселка.
Люди блокировали дорогу и устроили небольшую потасовку с правоохранителями, когда те пытались освободить ее для проезда.
Эвакуированные граждане будут находиться на карантине в течение 14 дней.
К слову, ни у одного из пассажиров и членов экипажа самолета, прилетевшего из Уханя, не выявили симптомов ОРВИ.
Источник: Александр Биленький