Протесты в Винниках Львовской области против возможного приезда эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, должны рассматриваться Службой безопасности Украины.

С призывом открыть уголовное дело из-за протестов к председателю СБУ обратилась группа народных депутатов.

По мнению народных избранников, действия граждан в Винниках содержат признаки преступления по ст.295 УК (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку).

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По неизвестным причинам бланк документа датирован 25 сентября 2019 года.







Прием эвакуированных из Китая: СБУ просят возбудить дело из-за протестов / 2 фотографии

Как сообщалось, 19 февраля во время протестов в Винниках местные жители перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных.