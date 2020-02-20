Протесты в Винниках Львовской области против возможного приезда эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, должны рассматриваться Службой безопасности Украины.
С призывом открыть уголовное дело из-за протестов к председателю СБУ обратилась группа народных депутатов.
По мнению народных избранников, действия граждан в Винниках содержат признаки преступления по ст.295 УК (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку).
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По неизвестным причинам бланк документа датирован 25 сентября 2019 года.
Прием эвакуированных из Китая: СБУ просят возбудить дело из-за протестов / 2 фотографии
Как сообщалось, 19 февраля во время протестов в Винниках местные жители перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных.
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