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Факты / Украина

Писали, чтобы не ехали сюда: мама украинки из Китая рассказала об угрозах

Девушке из Украины, которую эвакуировали из китайского города Ухань, в соцсетях поступали угрозы.

Мать украинки Виктории рассказала о ситуации, сложившейся вокруг эвакуации, и что ее дочери писали гневные комментарии.

– Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда, – говорит ее мать Светлана.

эвакуация из Китая

По словам женщины, во время перелета никто не знал, куда их везут и где приземлится самолет.

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Вокруг эвакуации произошла паника. Люди выходят на протесты в поселке Новые Санжары с требованием не селить в местную больницу эвакуированных из Китая.

– Люди просто нелюди, ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт, – рассказывает женщина.

К слову, в Новых Санжарах начались протесты из-за решения разместить эвакуированных из Уханя граждан в одном из медицинских учреждений поселка.

Источник: BBC

Фото: Посольство Украины в Китае

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