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Факты / Украина / Общество

Санаторий Новые Санжары готов к обсервации эвакуированных из Китая – Нацгвардия

Медицинский центр Национальной гвардии Новые Санжары, который находится в одноименном поселке Полтавской области, готов к обсервации эвакуированных граждан из города Ухань (Китай).

– Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. У медиков есть индивидуальные средства защиты, они знают все необходимые процедуры, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности, – отметили в пресс-службе Нацгвардии Украины.

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На территории центра 200 мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером. Санузел находится в каждой комнате.

Стоит отметить, что медцентр расположен на удаленной от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированы граждане, которым предстоит пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями.

Напомним, 20 февраля эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев из китайского города Ухань, охваченного эпидемией короновируса. Самолет с эвакуированными приземлился в Харькове. Затем людей перевели в пгт Новые Санжары Полтавской области, в котором расположен санаторий Нацгвардии. Там обустроили место для обсервации эвакуированных.

Местные жители с самого утра митингуют против того, чтобы в одном их санаториев размещали людей для обсервации.

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