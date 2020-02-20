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Факты / Украина

Среди эвакуированных из Китая есть дети от 2 лет – Гончарук

Экипаж самолета, которым украинцы прибыли из Уханя, проявили необычайную преданность делу, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства пообщался по телефону с пилотами и другими членами экипажа.

– Поблагодарил им за работу и чрезвычайную преданность делу. Благодаря им 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от 2 лет, возвращаются домой, – рассказал Гончарук.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары, где будут находиться эвакуированные граждане из Китая на обсервации.

Напомним, Факты ICTV следят за эвакуацией украинцев из Китая и ситуацией в Новых Санжарах.

Фото: Правительственный портал

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