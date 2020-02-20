Слуга народа отправила троих депутатов в Новые Санжары

Для обеспечения конструктивного диалога между жителями и правоохранительными органами в Новых Санжарах выехали три народных депутата.

В Полтавскую область выехал депутат-мажоритарщик Константин Касай. Он представляет округ, в который входят Новые Санжары.

Также выехала Татьяна Циба (комитет по вопросам свободы слова) и Максим Перебийнис (комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинской страхования).

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По словам замглавы фракции Слуга народа Евгении Кравчук, сделано все возможное, чтобы вирус в Украину не попал.

– Мы должны объяснить, что меры безопасности – беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украине не попадет. А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая также украинцы, – написала Кравчук.

К слову, в Новых Санжарах с местными активистами встретился Глава Полтавской ОГА Синегубов.

Источник: Yevheniya.khudzik

Фото: Yevheniya.khudzik