Глава Полтавщины Олег Синегубов обратился к гражданам из-за напряженной ситуации в Новых Санжарах, где в санатории на двухнедельной обсервации будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы.

– Мы находимся в Новых Санжарах с самого утра, чтобы убедиться, что ни местным жителям, ни жителям Полтавской области ничего не угрожает. Все министерства и службы готовы к совместным и согласованным действиям, – сообщил он.

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Олег Синегубов обратил внимание на то, что касательно обсервации распространяется много фейков и призвал не верить им:

– Эвакуация и обсервация осуществляется с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с учетом всех рекомендаций ВОЗ. Мы своих в опасности не оставим. Мы эвакуируем здоровых людей. На борту самолета нет лиц с симптомами респираторных заболеваний. Мы делаем все, чтобы жители Полтавской области были в безопасности.

Напомним, сейчас в Новых Санжарах продолжаются столкновения с полицией. Местные жители против того, чтобы эвакуированных из Китая украинцев размещали на обсервацию в местном санатории.

Ранее на место прибыл министр внутренних дел Арсен Авакаов, который заверил, что эвакуированные украинцы здоровы.