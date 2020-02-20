Это наши люди! Пассажиры Борисполя об эвакуации украинцев из Китая

Пассажиры, которые прибыли сегодня в Международный аэропорт Борисполь, считают правильным проведение эвакуации украинцев из Ухани и заявили, что из-за этого не стоит протестовать.

– Пусть прилетают. Они же тоже наши земляки, – сказала одна из пассажирок.

По словам персонала аэропорта, им выдают маски и все необходимые средства защиты от инфекции.

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– Дезинфекцию проводим. Все дают, мы не боимся, – рассказала одна из работниц.

Другие пассажиры рассказали, что даже не знали о том, что сегодня происходит эвакуация украинцев из Китая.

– Это же наши люди! Пусть возвращаются, – сказала пассажирка и отметила, что не боится коронавируса.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетят эвакуированные из китайского города Ухань. Пока точно неизвестно, где разместят прибывших из Китая. В Минздраве сообщили, что их будут содержать в изоляции в течение 14 дней.