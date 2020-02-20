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Факты / Украина / Общество

В Борисполе сел самолет с эвакуированными из Китая украинцами

Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту Борисполь. По данным МВД, самолет осуществит дозаправку и отправится в Международный аэропорт Харьков.

20 февраля в 9.40 часов утра украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

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Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР.

На борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.

В Борисполе сел самолет с эвакуированными из Китая украинцами / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что самолет из Уханя изменил курс из Харькова на Киев.

Источник: МВД

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