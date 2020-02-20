У граждан, ранее прибывших из Китая в Украину, коронавирус не обнаружен

У прилетевших ранее граждан из Китая в Украину не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, 17 февраля закончился инкубационный период, который длился 14 дней со времени прилета последнего прямого рейса из Китая.

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– Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершено. Во время медико-санитарного наблюдения у ни одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни, – написал Ляшко.

Ляшко добавил, что после выхода из самолета пассажиры и экипаж прошли температурный скрининг. После этого эпидемиологи в течение инкубационного периода связывались с пассажирами на 5 и 14 день.

– Теперь мы точно можем сказать – они здоровы. На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека. Напоминаю, что людей, прилетевших смежными рейсами, согласно рекомендациям ВОЗ, проверяли в промежуточной стране, как только они покинули прямой рейс из Китая, – добавил он.

К слову, сегодня в Украину прилетят эвакуированные из китайского города Ухань. Ляшко рассказал, что их будут содержать в изоляции в течение 14 дней.