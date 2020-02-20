PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В случае подозрения на коронавирус обсервацию эвакуированных продолжат на 14 дней

Если у кого-то из эвакуированных украинцев окажется подозрение на коронавирус, то срок пребывания всех остальных людей также продолжат еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение.

В Кабмине отметили, если у кого-то из граждан, прибывших из китайского города Ухань, ухудшится самочувствие, то на локации круглосуточно будут находиться врачи.

Они обеспечены всем необходимым и готовы помочь. Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной помощи.

Читайте: Бактериологической опасности из-за эвакуации граждан из Китая нет – ОП

Украинцы, у которых не будет симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также смогут вернуться в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.

Напомним, Украина 20 февраля эвакуировала из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. После обследований эвакуированные прибудут в Полтавскую область, в санаторий в Новые Санжары, где они будут находиться в закрытом медцентре Нацгвардии.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта отметил, что состояние здоровья эвакуированных из Уханя удовлетворительное.

Фото: МВД 

Источник: Кабмин

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка