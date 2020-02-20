Если у кого-то из эвакуированных украинцев окажется подозрение на коронавирус, то срок пребывания всех остальных людей также продолжат еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение.

В Кабмине отметили, если у кого-то из граждан, прибывших из китайского города Ухань, ухудшится самочувствие, то на локации круглосуточно будут находиться врачи.

Они обеспечены всем необходимым и готовы помочь. Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной помощи.

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Украинцы, у которых не будет симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также смогут вернуться в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.

Напомним, Украина 20 февраля эвакуировала из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. После обследований эвакуированные прибудут в Полтавскую область, в санаторий в Новые Санжары, где они будут находиться в закрытом медцентре Нацгвардии.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта отметил, что состояние здоровья эвакуированных из Уханя удовлетворительное.

Фото: МВД