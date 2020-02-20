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Факты / Украина / Общество

Выходные в феврале 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В феврале 29 дней, из которых 20 рабочих и девять выходных – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 числа.

Количество рабочих дней в феврале равно 20. При этом 2020-й год – високосный, а значит, в феврале будет не 28, а 29 дней.

Официальных государственных праздников в феврале нет, только выходных 9 дней, которые приходятся на субботу и воскресенье.

Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина, в этом году он приходится на пятницу.

Выходные в феврале 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Среди других неофициальных праздников есть Всемирный день борьбы против рака (4 февраля), День безопасного интернета (4 февраля), Международный день бармена (6 февраля), Международный день стоматолога (9 февраля), Всемирный день больного (11 февраля).

Ранее Факты ICTV писали любовный гороскоп на 2020 год.

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