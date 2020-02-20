Президент Владимир Зеленский заявил, что самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сначала приземлился в Борисполе на дозаправку из-за сложных погодных условий. Далее он полетит в место назначения – аэропорт Харькова.

По его словам, сделали все возможное для того, чтобы предотвратить попадание коронавируса в Украину.

– Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней, – сообщил Зеленский.

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Президент добавил, что эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, который полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности.

На ближайшие две недели у указанного объекта охрана будет больше, чем у большинства других зданий страны и главы государства.

Зеленский также заявил о том, что никакой бактериологического опасности нет.

Однако существует другая опасность – когда в стране пытаются перекрыть трассы, блокировать госпитали, чтобы не пустить в Украину своих граждан.

Напомним, вблизи Новых Санжар начались протесты с призывами не пустить в медучреждение эвакуированных из Уханя граждан.

Источник: Zelenskiy/Official

Фото: МВС України