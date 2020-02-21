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Факты / Украина

Эвакуированным из Китая окажут психологическую помощь – Минздрав

Эвакуированным украинцам из Уханя будет оказана психологическая помощь. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль на пленарном заседании Верховной Рады.

– Люди, конечно, будут требовать психологической помощи, поэтому сейчас происходит коммуникация с Красным Крестом об обеспечении, в том числе психологов, потому что находиться здоровым людям в обсервации в течение 14 дней достаточно сложно, – сказал он.

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Он добавил, что эвакуированные находятся в номерах по двое в санатории и обеспечены горячим питанием.
Питание готовится за пределами санатория и доставляется в одноразовой посуде, которая после принятия пищи утилизируется.

– Канализационная система – отдельная, как и водоснабжение, – отметил он.

По словам Коваля, обработка сточных вод проходит, как в инфекционных больницах во время усиленного режима.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из Уханя украинцы были вывезены в медицинский центр в поселке Новые Санжары. В поселке начались протесты из-за заселения людей на обсервацию.

За нарушения задержаны 24 человека. Правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Новых Санжарах.

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