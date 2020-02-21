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Факты / Украина

Кабмин планирует весной оцифровать всю территорию Украины

Весной правительство планирует оцифровать всю территорию Украины.

Об этом рассказал Алексей Гончарук во время отчета правительства в Верховной Раде.

– Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы, – отметил Гончарук.

Кроме этого, по словам премьера, на карту Украины нанесли более 111 тыс. социально важных объектов.

Читайте: В Украине в течение трех лет оцифруют все госуслуги – Гончарук

Также он добавил, что правительство уже провело аудит государства.

– Фактически правительство работает с 1 сентября. Начали с аудита государства. Аудит состоял из многих частей. Мы провели оценку имеющегося населения, чтобы понимать количество людей, их возрастной и гендерный состав.

Ранее Алексей Гончарук отмечал, что уже объявлен тендер на проведение аэрофотосъемки Украины.

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